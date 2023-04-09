حجز 4 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء بالقطامية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة حجز 4 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء باستخدام أسلوب "المقاصة" بمنطقة القطامية24 ساعة على ذمة التحريات.

تمكنت مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة أشخاص إثنان منهم "يحملان جنسية إحدى الدول") حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة" والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف بالمخالفة للقانون وأقر أحدهم بتجميع العملات الأجنبية من المصريين المقيمين بالخارج وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق هامش ربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.