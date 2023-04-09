الأحد 09 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

الخامس الإبتدائي
الخامس الإبتدائي

المهام الادائية أحد أدوات تقييم طلاب الصف الخامس الابتدائي التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بدءًا من العام الدراسي الماضي 2021-2022، وتستهدف تدريب الطلاب على الامتحانات كما يتم تضمينها في الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في نهاية العام، وتعرض الدستور في التقرير التالي المهام الادائية للصف الخامس الترم الثانى 2023 مهارات مهنية. 

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 

نشرت منصات السويشال ميديا نماذج المهام الادائية للصف الخامس الترم الثانى 2023 مهارات مهنية والتي تطوع بعض المعلمون بوضعها للطلاب ليتم تدريبهم عليها قبل أدائها في المدارس، ويؤدي طلاب 5 ابتدائي المهام الأدائية قبيل نهاية كل فصل دراسي، وتمثل نسبة كبيرة من مجموع درجات كل مدة، ضمن نظام التقييم الجديد المطبق على صفوف النقل.

تستهدف اختبارات المهام الأدائية قياس مدى اكتساب الطلاب للمهارات خلال العام الدراسي 2022-2023، كما تستهدف تقييم فهم الطلاب لمخرجات التعلم.

موعد امتحان الترم الثاني للعام الدارسي الحالي 2022/ 2023

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ويقوم المهام الأدائية على توضيح المعلم للطلاب على  طبيعة المهمة المطلوبة وفقًا للمادة وينفذ الطالب المهمة المطلوبة منه في الحصة الأخيرة خلال اليوم الدراسي العادي بدون الحاجة إلى لجان امتحانية أو رقم الجلوس، حيث تجرى الاختبارات داخل الفصل وتحت إشراف معلم المادة الذي يتولى التقييم.

ويدرس طلاب 5 ابتدائي  12 مقررًا دراسيًا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، ويكون التقييم من خلال 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، ويحصل الطالب على مجموع 3 اختبارات، وبجانب الاختبارات الـ3  يحصل الطالب على درجات اختبارات المهام الأدائية، فيما يكون المواظبة على الحضور أيضًا ضمن عوامل التقييم حيث يخصص 5 درجات من كل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، بجانب تقويم لمعدلات أداء الطالب في مقرر القيم واحترام الآخر.

ويتم  تخصص 60 درجة للاختبارات الـ3 بجانب ذلك فإن اختبارات المهام الأدائية تخصص لها 35 درجة، وهناك 5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية لكل مادة 100 درجة.

نماذج المهام الادائية 5 ابتدائي 

نشر بعض المعلمون على منصات السوشيال ميديا نماذج المهام الأدائية 5 ابتدائي  بهدف مساعدة الطلاب في التدرب عليها تسهيلًا عليهم في حل المهام الأدائية في المدارس وتعرض الدستور بعض نماذج المهام الأدائية: 

 

 

 

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