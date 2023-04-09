الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تقصف 17 موقعا للقوات الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قصفت القوات الأوكرانية اليوم الأحد 17 موقعا للقوات الروسية من بينها 6 غارات جوية 11 قصفا بالصواريخ والمدفعية، وفقا لهيئة الأركان الأوكرانية.

ونقلت وكالة يوكرينفورم عن هيئة الأركان الأوكرانية قولها في تحديثها اليوم مساء اليوم إنه"خلال اليوم، شنت القوات الجوية لقوات الدفاع - الأوكرانية-6 غارات على تجمعات للقوات الروسية، فيما أصابت وحدات من القوات الصاروخية والمدفعية 4 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و 11 منطقة تمركز قوة بشرية وأسلحة ومعدات عسكرية وذخيرة. مستودع و 5 أنظمة حرب إلكترونية للقوات الروسية".

وأضافت أن القوات الروسية نفذت طوال اليوم أكثر من 10 هجمات براجمات الصواريخ، و23 غارة جوية و 4 هجمات صاروخية. مشيرة إلى انه في زابوريجيا أصاب صاروخان روسيان من طراز S-300 أهدافا للبنية التحتية المدنية، وقتل وجرح مدنيون، وتعرضت مباني سكنية للتدمير وتضررت اخرى.

ولا يزال احتمال تنفيذ هجمات الصاروخية والضربات الجوية مرتفعًا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

ووفقا لما أوردته ليوكرينفورم فقد قتل حوالي 178 ألفا و 150 جنديا روسيا خلال في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2023، بينهم 470 جنديا خلال اليوم الماضي وحده.

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