وكيل "تعليم شمال سيناء" يشهد معرض ختام الأنشطة والتربية الزراعية

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة شمال سيناء، اليوم، معرض ختام الأنشطة ومعرض التربية الزراعية بإدارة العريش التعليمية، والذى أقيم بمدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وتفقد وكيل الوزارة أولا معرض التربية الزراعية .. حيث شاهد المنتجات الزراعية من الاذكار وبرطمانات الشراب الطبيعية والمربات والمخللات

ثم تفقد معرض ختام الأنشطة للمواد المختلفة؛ حيث شاهد معروضات الصفوف الأولى واللغة العربية واللغة الإنجليزية والصحافة المدرسية والاقتصاد المنزلى والتربية الفنية والحاسب الآلى والفلسفة وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا والمجال الصناعى، واستمع من المختصين بكل جزء من أجزاء المعرض .

تجدر الإشارة إلى أنه رافق وكيل الوزارة كل من خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإدادى، وإيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائى، وعاطف العلاقمى مدير عام العلاقات العامة والإعلام، كما كان في استقباله منى أبو المعاطى مدير عام إدارة العريش التعليمية، وإبراهيم المالح مدير إدارة مدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات .