الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.. وداد تكشف سر جوازها من شوقي فتح الله

وداد
وداد

فوجئ الفنان أحمد فهيم الذي يجسد دور سيد في مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، بفرح زوجته على شوقى فتح الله أحد أعداء محمد رمضان في المسلسل، بعد خروج الأخير من السجن، ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18

إذ بدأت أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بزوجته وداد "جوري" في الكوشة بجانب شوقي، وقال لها: "إزاي وانتي لسه على ذمتي" لتكشف له أنها خلعته من 6 أشهر وانقضت عدتها ويحق لها الزواج كيفما تشاء، ليرد عليها: "يعني كنتي عايشة معايا في الحرام"، وتدخل نعيم شقيقها ليقول: "أنا أختي فاجرة يا حارة أختي مشفتش تربية".

وبدأ سيد يدخل في نوبة بكاء شديدة والتهديد بقتل وداد بعدما خعلته وتزوجت من كارم فتح الله، وسبق وهربت وداد خلال الحلقات السابقة بعدما دارت حولها الشكوك بأنها السبب في محاولة قتل الفنانة زينة الزوجة الرابعة لمحمد رمضان في المسلسل.

من هي جوري بكر التي قامت بدور وداد في جعفر العمدة؟

بعد قليل.. عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على DMC دراما

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 بعد هروب وداد وزاجها

"به نوع من التشويق والإثارة".. منذر رياحنة: الجمهور سيتفاجأ بـ"جعفر العمدة"

أبطال مسلسل جعفر العمدة 

جعفر العمدة محمد رمضان، ويشاركه النجوم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.

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