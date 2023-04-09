الشوط الأول.. أرسنال يتقدم بهدفين وصلاح يقلص الفارق لـ«ليفربول»

تقدم فريق أرسنال على مضيفه ليفربول، بهدفين مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2022-2023.

الشوط الأول شهد سيطرة للضيوف أرسنال، حتى أنهم استطاعوا التسجيل مبكرًا بهدف عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي مستغلًا تشتيت خاطئ من فيرجيل فان دايك، ليسجل الكرة في مرمى أليسون بيكر في الدقيقة الثامنة.

واستطاع البرازيلي جابرييل جيسوس، تسجيل الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 28، بضربة رأسية، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من مارتينيلي من الجهة اليسرى.

كثف لاعبو ليفربول من محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 34، عندما انفرد بمرمى أرسنال، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 42، من متابعة لتمريرة زميله هندرسون، لينتهي الشوط الأول بتأخر فريقه بهدفين لهدف.

وتُنقل مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل.

خط الدفاع: بينجامين وايت - روب هولدينج - جابرييل - أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - كودي جاكبو.

ترتيب ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز السابع بفارق ثلاث نقاط.

- بينما يتصدر فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة.