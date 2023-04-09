الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غازبروم: 36.8 مليون متر مكعب من الغاز الروسى تصل أوروبا

غازبروم
غازبروم

أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية "غازبروم"، اليوم الأحد، أن حجم إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 36.8 مليون متر مكعب، مع استمرار الجانب الأوكراني رفض الطلبات الروسية لتسليم الغاز الطبيعي عبر محطة سوخانوفكا.

وأكدت الشركة الحكومية في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- أنها "تواصل إمداد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وبالتحديد محطة ضخ الغاز الطبيعي سودجا بالكمية التي وافقت عليها أوكرانيا وهي نحو 37 مليون مليون متر مكعب يوميا"، لافتة إلى أن حجم الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغ 37.2 مليون متر مكعب، أمس السبت.

كانت صادرات غازبروم من الغاز الروسي إلى أوروبا قد وصلت إلى مستويات الحقبة السوفيتية، يناير الماضي، لكنها ارتفعت مرة أخرى في أوائل فبراير، عندما بدأت أسعار العقود في اللحاق بأسعار السوق الفورية.

ولا يزال خط الإمداد عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، خاصة بعد تعليق الضخ عبر خط أنابيب "سيل الشمال" (نورد ستريم) بشكل تام، فيما تعد إمدادات الغاز عبر التيار التركي والتيار الأزرق مخصصة لتركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا.

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