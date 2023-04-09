الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القضاء على 250 جنديًا أوكرانيا وتدمير 14 طائرة بدون طيار

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، الأحد، القضاء على 250 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير نحو 100 وحدة مدفعية أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، واعتراض 10 صواريخ أوكرانية من طراز "هيمراس" و"سميرش"، وصاروخ واحد من طراز "جروم"، وإسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وفي البيان اليومي لأحدث نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال كوناشينكوف -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ هيمراس وسميرش، وصاروخ تكتيكي واحد من طراز جروم، كما تم إسقاط 14 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق متفرقة بدونيتسك ولوجانسك".

وأشار كوناشينكوف إلى أن وحدات من مجموعة يوجنايا الروسية نجحت خلال الـ24 ساعة الماضية في تدمير أكثر من 250 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك في سياق العمليات البرية والضربات الجوية التكتيكية ونيران المدفعية، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 جندياً أوكرانياً، ودبابة واحدة، وثلاث مركبات قتالية مصفحة، و9 مركبات عسكرية، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع، ومدافع "مستا-بي" و"دي-20".

وأضاف كوناشينكوف أن تجمع القوات الروسية نجح أيضا في دحض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابورويجيا خلال اليوم الماضي، كما وجهت القوات الروسية ضربات عدة للوحدات الأوكرانية المتمركزة في اتجاه كوبيانسك واستطاعوا القضاء على نحو 35 جنديًا أوكرانيًا ووحدتين للاستطلاع خلال اليوم الماضي، كما تم القضاء على ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا في اتجاه كراسنوليمانسك.

أشار كوناشينكوف أن سلاح الجو الروسي والقوات الصاروخية والمدفعية نفذت عدة عمليات تكتيكية، ونجحت في تدمير 98 وحدة مدفعية تابعة القوات المسلحة الأوكرانية خلال النهار.

ووفقًا لكوناشينكوف، منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا يوم 26 فبراير 2022، تم تدمير ما يصل إلى 406 طائرة أوكرانية، و228 مروحية، و3716 مركبة جوية بدون طيار، و415 نظام دفاع جوي، و8593 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و1078 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و4543 نظام مدفعي وهاون، و9387 سيارة عسكرية خاصة.

الجيش الروسي الدفاع الجوي الروسي الضربات الجوية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة القوات الروسية أنظمة الدفاع الجوي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

الرئيس السيسى يدير نقاشا مع الضباط والأفراد والمواطنين داخل قسم شرطة مدينة نصر (صور)

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

بعد قليل.. عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 على DMC دراما

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الاحد 9-4-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

القضاء على 250 جنديًا أوكرانيا وتدمير 14 طائرة بدون طيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى