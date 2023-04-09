الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجزائر تدعو لاجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في فلسطين

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

دعا رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، إبراهيم بوغالي ، بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلى عقد اجتماع طارئ عن بعد، غدا الإثنين، للترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين.

أوضح المجلس الجزائري، في بيان، أن هذه الدعوة تأتي نظرا للوضع الطارئ الذي تشهده فلسطين، لاسيما الاعتداءات السافرة الأخيرة لاحتلال الكيان الصهيوني على المسجد الأقصى.

وبحسب البيان، أجرى بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الجزائري ورئيس الاتحاد، اتصالات ومكالمات هاتفية مع بعض رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد بمن فيهما عضوي "الترويكا"، حيث أكد ضرورة دراسة هذه الانتهاكات الخطيرة ومضاعفاتها على حرمة الأماكن المقدسة وحق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل وهو الوضع الذي يستدعى عقد اجتماع طارئ لأخد القرارات والتوصيات المناسبة.

مظاهرة لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية فى النمسا للتنديد بالتصعيد العسكري الاسرائيلي

كما تظاهر أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية فى النمسا اليوم أمام مقر دار أوبرا فيينا الشهيرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد التصعيد العسكري الاسرائيلي فى غزة والضفة الغربية .

وحمل المتظاهرون اعلام فلسطين ونددوا بممارسات الاحتلال الاسرائيلي خاصة عمليات اقتحام المسجد الاقصى المبارك كما طالبوا بانهاء حصار غزة.

ورفض المتظاهرون اصرار الحكومة الاسرائيلية على مزيد التصعيد العسكري فى الضفة الغربية وغزة، مشيرين الى ان المسجد الأقصى خط أحمر، وحثوا مجلس الأمن الدولي على تحمل مسئولياته فى هذا الشأن.

كما أدان المتظاهرون اقتحام القوات الاسرائيلية لباحات المسجد الاقصى اثناء صلاة التراويح والاعتداء على المعتكفين وافراغ المسجد منهم بالقوة.

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