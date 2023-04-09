الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة الزوج بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الثانية، محكمة جنايات كفر الشيخ، محاكمة نقاش وربة منزل بتهمة قتل زوج الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما في القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين نقاش، ربة منزل، قتل المجني عليه "حسني.ا"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

أضاف أمر الإحالة أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان بعيد، وما إن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وُجّهت له تهمة إحرازه سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

الدائرة الثانية محكمة جنايات كفر الشيخ نقاش ربة منزل

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