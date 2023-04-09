رفع 30 طن قمامة وصيانة 20 عمود إنارة في الإسماعيلية

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، خطة النظافة والإنارة العامة بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، عن طريق رفع القمامة والمخلفات والتراكمات العشوائية، وكذلك صيانة كشافات الإنارة العامة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، باستكمال أعمال النظافة اليومية، حيث تم رفع ما يقرب من ١٥ طن قمامة ومخلفات من الفردان غرب، الوحدة الصحية، طريق الصالحية، وطريق المصالح الحكومية.

وفي نفس السياق، تم رفع ما يقرب من ١٥ طن قمامة ومخلفات بنطاق قرية عين غصين بمناطق المحطة، عزبة حنيدق، السودانية، شارع النقطة، عزبة أبو أمين، الرشاح، عزبة الشيخة سالمة، ومحطة الصرف.

بالإضافة إلى أعمال تسوية وتمهيد طريق المركز الطبى، المحطة بفرش طبقة تربة حمراء.

وعلى جانبٍ آخر، قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الاسماعيلية، بأعمال إصلاح وصيانة ٢٠ عمودًا من أعمدة الإنارة العامة بنطاق طريق الشارع الأبيض التابع لقرية الفردان.

يأتي ذلك في إطار متابعة الأعمال اليومية لرفع القمامة والمخلفات ورفع كفاءة الإنارة العامة بالوحدات المحلية للمحافظة وفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

فيما أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على شن حملات بشكل يومي لرفع القمامة والمخلفات من كافة أنحاء المحافظة سواء من المدن أو القرى لعودة شعار ابتسم انت في الإسماعيلية، وأيضا شعار الاسماعيلية باريس الصغرى.

وعلى الجانب الآخر قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، برفع المخلفات والقمامة والأتربة بمناطق الجامعة القديمة، حي الأسرة، حي الإسراء، شارع سوريا، المحطة الجديدة، البهتيني، البلاچات، وميدان الملك فهد، كباري تحيا مصر، كارفور، شارع محمد علي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة الإسماعيلية.

وبلغ إجمالي حمولة ما تم رفعه من القمامة والرتش ومخلفات قص وتهذيب الأشجار حوالي ٩٨ طن.