وزارة الطيران تجرى قرعة الحج للعاملين بالوزارة لهذا العام

أجرت وزارة الطيران المدني بقاعة المؤتمرات قرعة الحج العلنية لاختيار الفائزين من العاملين بديوان عام الوزارة وسلطة الطيران المدني والهيئة العامة للأرصاد الجوية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم لقرعة الحج لهذا العام 1444هـ/2023 تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وذلك بحضور أماني متولي الوكيل الدائم بالوزارة والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والعميد محمد سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والعميد محمد على رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأعلنت أمانى متولى، خلال إجراء القرعة قرار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بزيادة أعداد العاملين الذين سيتم اختيارهم لتأدية فريضة الحج لهذا العام ليبلغ عددهم 14 موظفًا معربة عن شكرها وتقديرها نيابة عن جميع العاملين بهذه اللفتة الإنسانية التي تدل على حرص وتقدير وزير الطيران على إتاحة الفرصة لعدد أكبر من العاملين لتأديه فريضة الحج مما أسهم في إدخال الفرحة والسرورعلى نفوس جميع العاملين الذين أشادوا بهذه اللفتة الجميلة.

وشهد العاملين إجراء القرعة العلنية في أجواء يملأها الفرحة والشفافية والعدالة في الاختيار بين جميع المتقدمين لقرعة الحج وفقًا لضوابط وشروط واضحة ودون أي استثناءات لأحد

عقب إجراء القرعة وإعلان أسماء الفائزين نقلت الوكيل الدائم لوزارة الطيران تهنئة الفريق محمد عباس وجميع العاملين بالوزارة للفائزين بالحج متمنين لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورًا.