قوات أفغانية تعلن مقتل اثنين من مقاتلي داعش الإرهابي

قامت قوات أفغانية خاصة، الأحد، بمداهمة مخبأ لتنظيم داعش الإرهابى فى مقاطعة نمروز غرب أفغانستان.

وأسفرت عملية المداهمة عن مقتل اثنين من مقاتلي تنظيم داعش، وإلقاء القبض على ثالث.

واشتبكت القوات الأفغانية خلال مداهمة المخبأ الكائن في مقاطعة نمروز لمدة 30 دقيقة، وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس.

وأكد مسؤول أفغاني أنه لم تقع إصابات بين القوات الخاصة ولا المدنيين، لافتا إلى أنه تم الاستيلاء على بعض المعدات العسكرية.

الأمم المتحدة تعلن منع موظّفاتها الأفغانيات من العمل

والأسبوع الماضى، أعلنت الأمم المتحدة أنّ موظّفاتها الأفغانيات منعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان، مذّكرة سلطات طالبان بأنّ الهيئة الأممية لا يمكنها العمل من دون النساء.

وجاء في تغريدة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنّ "الأمم المتحدة في أفغانستان تعرب عن قلقها الكبير" في ما يتعلّق بالأفغانيات الموظّفات في الأمم المتحدة "اللواتي منعن من الحضور إلى العمل في ولاية ننغرهار".

وتابعت البعثة "نذّكر سلطات الأمر الواقع بأنّ كيانات الأمم المتّحدة لا يمكنها أداء عملها وتوفير مساعدة حيوية من دون طاقمها النسائي".

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إلى أنّه بصدد الاستعلام عمّا حصل.

وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداما حادا للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

لكن في المجتمع الأفغاني المحافظ للغاية لا يُسمح للنساء بالتحدّث إلى رجال ليسوا أقرباء لهم، لذا لا يمكن لمرأة تعنى بتقديم مساعدات أن تتواصل إلا مع نساء.

وفي 24 ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه، لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.