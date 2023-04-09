الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات أفغانية تعلن مقتل اثنين من مقاتلي داعش الإرهابي

داعش
داعش

قامت قوات أفغانية خاصة، الأحد، بمداهمة مخبأ لتنظيم داعش الإرهابى فى مقاطعة نمروز غرب أفغانستان.

وأسفرت عملية المداهمة عن مقتل اثنين من مقاتلي تنظيم داعش، وإلقاء القبض على ثالث.

واشتبكت القوات الأفغانية خلال مداهمة المخبأ الكائن في مقاطعة نمروز لمدة 30 دقيقة، وفقا لما نقلته وكالة اسوشيتدبرس.

وأكد مسؤول أفغاني أنه لم تقع إصابات بين القوات الخاصة ولا المدنيين، لافتا إلى أنه تم الاستيلاء على بعض المعدات العسكرية.

الأمم المتحدة تعلن منع موظّفاتها الأفغانيات من العمل

والأسبوع الماضى، أعلنت الأمم المتحدة أنّ موظّفاتها الأفغانيات منعن من العمل في ولاية ننغرهار في شرق أفغانستان، مذّكرة سلطات طالبان بأنّ الهيئة الأممية لا يمكنها العمل من دون النساء.

وجاء في تغريدة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنّ "الأمم المتحدة في أفغانستان تعرب عن قلقها الكبير" في ما يتعلّق بالأفغانيات الموظّفات في الأمم المتحدة "اللواتي منعن من الحضور إلى العمل في ولاية ننغرهار".

وتابعت البعثة "نذّكر سلطات الأمر الواقع بأنّ كيانات الأمم المتّحدة لا يمكنها أداء عملها وتوفير مساعدة حيوية من دون طاقمها النسائي".

وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشار المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إلى أنّه بصدد الاستعلام عمّا حصل.
وتشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم إذ يواجه أكثر من نصف سكّانها البالغ عددهم الإجمالي 38 مليون نسمة، انعداما حادا للأمن الغذائي، كما يتهدّد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

لكن في المجتمع الأفغاني المحافظ للغاية لا يُسمح للنساء بالتحدّث إلى رجال ليسوا أقرباء لهم، لذا لا يمكن لمرأة تعنى بتقديم مساعدات أن تتواصل إلا مع نساء.

وفي 24 ديسمبر 2022 أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه، لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.

قوات أفغانية داعش أفغانستان تنظيم داعش الارهابي مقاطعة نمروز

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

ملفات مشتركة بين مصر والسودان.. تنسيق قوي وعلاقات تاريخية تجمع أبناء النيل

«المركزى»: عطلة بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم

«جعفر العمدة» الحلقة 18.. شوقى يسحل شقيق محمد رمضان فى الحارة

الرئيس السيسى: تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن الوطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

بسنت حسن

( فاتن ) و (نادرة ) في رمضان

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى