أحداث مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17.. عودة العترة

توالت أحداث مسلسل الكبير أوى 7، ونال إعجاب الكثير من المشاهدين، وكثرت التساؤلات عن أحداث مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17 عبر جوجل، الذي يعرض في قناة ON يومياً بعد أذان المغرب مليئا بالتشويق والإثارة، حيث أن محاولة أحمد مكي منأجل إنقاذ العترة ابنه.

أحداث مسلسل الكبير الجزء السابع الحلقة 17

ويستعرض “الدستور” أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 17 بهذا التقرير.

ويشهد مسلسل الكبير أوي 7 في الحلقة 17 أحداثاً جديدة في مصير العترة ابنه، إذ سيستطيع النجم أحمد مكى مساعدته وإنقاذه من خلال تركيبه دكتور شرشابي لكي يجعله يعود صغيراً مره أخرى.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة عشر، في مسلسل الكبير أوى 7، بذهاب (دكتور ربيع "بيومى فؤاد") و(الكبير "أحمد مكى") للبروفيسور شرشابى "حمزة العيلى" من أجل مساعدتهما وإيجاد حل بتركيبة جديدة لعودة العترة لجسمه الطبيعى عقب تحوله إلى رجل عجوز.

واستغل جونى الأخبار التى قد ترددت فى المزاريطة وذلك بمشاركة “سيد سكوبار” زعيم العصابة فى المسرحية وقد طلب من العترة بشكله الكبير أن يقوم بتقمص شخصية “سيد سكوبار” من أجل أن تحقق المسرحية نجاحا كبير.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 في قناة on اليوم الأحد، بطولة الفنان أحمد مكي والمبدعة رحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 ،وذلك عقب أذان المغرب، وسوف تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 في منتصف الليل، أما تكون الإعادة الثانية فستكون في تمام الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

وسيضم مسلسل الكبير أوي “الجزء السابع” عددًا كبيرًا من جميع نجوم الفن وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي، والفنانة رحمة أحمد، والنجم بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، والفنان محمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، والفنان عبد الرحمن ظاظا، والمسلسل يكون من تأليف المبدعين مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج النجم أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا و محمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم.