الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تحصلين على الولاية التعليمية؟ «تحت الوصاية» يضع روشتة للأمهات

منى زكي في تحت الوصاية
منى زكي في "تحت الوصاية"

تناول مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي تفاصيل معاناتها في التقديم في المدارس لأبنائها، بسبب أن العديد من المدارس تطلب الأب في التقديم وليس الأم، لكن هناك ما يسمّى بالولاية التعليمية التي أقرّتها وزارة التعليم نرصد أبرز تفاصيلها في السطور التالية:

_ الحصول على الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق يُعطيها الحق في التقديم للطفل في المدرسة، ولو كانت مقدرة الأب لا تسمح بالتعليم الخاص فلا بدّ من التقديم للطفل في المدارس الحكومية أو التجريبة ولا يلتزم الأب بالتعليم الخاص، أما إذا كانت ظروف الأب تسمح بالتعليم الخاص فمن حق الأم التقدم للطفل في المدارس الخاصة والأب يلتزم بدفع المصاريف.

ـ من بين الأوراق المطلوبة قسيمة الزواج حال وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق وفي حالة الطلاق يتم إحضار قسيمة الطلاق.

ـ تقديم أصل شهادات ميلاد الأطفال، ويرفق صورة منها مع الطلب.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

ـ تقديم بيان القيد بالمدرسة.

ـ في أول خطوات التقدم للحصول على الولاية التعليمية هو عمل توكيل قضائي للمحامي.

ـ تأتى الخطوة الثانية في تودع الأوراق بقلم المحكمة.

ـ تحدد الجلسة الأولى بعد دفع الرسوم، والتي غالبا ما تكون بعد أسبوع من تسديد الرسوم.

_الولاية التعليمية للأم الحاضنة وفي حالة تقدم الأب بالتظلم من الولاية التعليمية يتم رفض تظلمه خاصة، في حالة الطلاق.

_تظل الولاية التعليمية للأم قبل الطلاق أو بعد الطلاق، في كلتا الحالتين إلى نهاية سن الحضانة للأطفال.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 1 بطولة منى زكي على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الأولى من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.

ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساءً.

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