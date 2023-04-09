الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الحديث بصدق وصراحة أولها.. خمس خطوات لحلول الخلافات في العلاقات

صورة تعبيرية عن الموضوع
صورة تعبيرية عن الموضوع

فى البداية عليك معرفة أن كسب الجدال ليس هو الهدف أثناء حل الخلافات في العلاقات بل الأهم هو إيجاد حلول مناسبة للطرفين، كما أن حدوث الخلافات فى العلاقات أمر طبيعي وشائع حدوثه وعلى الرغم من ذلك فالعمل على حلها بطريقة سليمة دون التسبب فى الكثير من المشاكل هو الطريقة المثالية للتعامل معها، وإليك بعض الخطوات التى تساعدك على حل الخلافات.

1- الحديث بصراحة وصدق 

فالتواصل بين الطرفين القائم على الصدق والصراحة هو أمر ناجح لحل الخلافات، لذا عليك التأكد من قدرتك على التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بشكل جيد بالإضافي الى الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الأخر باهتمام وعدم الهجوم او اللوم على لغة الحوار من الطرف الاخر بل التركيز على الحل المناسب للطرفين.

2-كن عطوفاً ومتفهمًا أثناء الخلاف 

بأن تحاول وضع نفسك مكان الطرف الآخر وفهم وجهة نظره مما سيساعدك على وجود حلول مشتركة بينكما مع إدراك أن الخلافات في العلاقات أمر طبيعي تحتاج إلى مزيد من الصبر والتفهم لحلها.

3- الحصول على قسط من الراحة 

حصولك على قسط من الراحة فى حالة اذا كانت المشاعر يمتكلها الغضب  الشديد فى هذه الحالة أخذ قسط من الراحة سيكون مناسبا لإيجاد حلول لأن هذا القسط من الراحة يمنحك فرصة فى التفكير بهدوء مما يعود بالنفع على الحديث.

4- طلب المساعدة من شخص ثالث كوسيط بينكما 

اذا كنت حريصا على إيجاد حلول مناسبة فإن طلب المساعدة من شخص آخر سيكون مفيدا حيث سيقدم الطرف الثالث حلول من منظور محايد والوصول إلى حلول أكثر أمانًا.

5- الاهتمام بالتركيز على حل المشكلة

فالتركيز على إيجاد حل للمشكلة أكثر من الاهتمام بالمشكلة نفسها سيؤدي إلى إيجاد حل مناسب للمشكلة من خلال تبادل وجهات النظر والأفكار من الطرفين حول الاختيارات الموجودة لحل الخلافات مع التمتع بشئ من المرونة للتعاون مع الشريك لإيجاد حل مناسب للطرفين.

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