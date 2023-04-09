الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صافرة إسبانية تدير مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال

خيسوس خيل مانزانو
خيسوس خيل مانزانو

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

واختار «يويفا» طاقم تحكيم إسباني كامل بقيادة الدولي خيسوس خيل مانزانو، لإدارة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب (الاتحاد)، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وسيعاون مانزانو، كل من دييجو باربيرو، أنخيل نيفادو (حكمين مساعدين)، وخوسيه لويس مونيرا (حكمًا رابعًا)، و خوان لويز مونيرا (حكمًا لتقنية الفيديو) وأليخاندرو هرنانديز (حكمًا مساعدًا للفار).

وأصبح خيل مانزانو حكما دوليا منذ 2014 وأدار هذا الموسم 4 مباريات في دوري الأبطال، وهي بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي (1-0)، وآينتراخت فرانكفورت ضد مارسيليا (2-1)، وبنفيكا ضد باريس سان جيرمان (1-1)، وميلان ضد دينامو زغرب (3-1).

يذكر أن مانشستر سيتي، قد تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعد تخطيه فريق لايبزيج الألماني، في دور الستة عشر، بنتيجة 8-1 في مجموع المباراتين، بينما بلغ بايرن ميونيخ، الدور ذاته بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

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