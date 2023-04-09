حازم إمام يضغط لتولى ميدو مهمة المدير الفنى للجبلاية

واصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ضغوطه على باقى أعضاء مجلس الإدارة، بهدف إقناعهم بضرورة منح أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الفرصة وتعيينه فى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الثعلب الصغير، خلال جلساته مع باقى أعضاء المجلس على أن علاقة ميدو بالخبراء الأجانب المتواجدين فى المنتخبات الوطنية حاليًا جيدة للغاية، سواء كان البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الأول أو البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وهو ما يسهل مهمة ميدو فضلا عن علاقته الجيدة بكل المدربين الشباب المرشحين لتولى مهام قيادة باقى المنتخبات.

وأوضح حازم إمام أن ميدو يمتلك عقلبة احترافية ممتاز ورؤية جيدة ستساعد اتحاد الكرة كثيرًا فى عمل خطة متكاملة للمنتخبات الوطنية ومسألة فشل ميدو فى التجارب التدريبية سببه عدم تفرغه للتدريب بشكل كامل بينما الأمر فى منصب المدير الفنى لاتحاد الكرة لا يتطلب التفرغ التام مثل التدريب.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها اتحاد الكرة وعدم وجود فائض من الدولار لدفع رواتب الأجانب.

وتم الاتفاق بين أعضاء المجلس على أن يكون عمر المدير الفني الجديد للاتحاد صغيرا، فى ظل رغبة المجلس فى تجديد الدماء وضخ دماء جديدة فى منظومة الكرة المصرية.

ورغم وجود ترشيحات أخرى لحسم هذا الملف، إلا أن رغبة حازم إمام قد تحسم الموقف فى ظل قدرته على إقناع باقى أعضاء المجلس باعتباره العضو الأبرز فى ملف كرة القدم فى هذا المجلس وصاحب قرار التعاقد مع روى فيتوريا لقيادة المنتخب الوطنى.