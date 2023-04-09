"التضامن": 52 ألف مستفيدة فى المرحلة الأولى من حملة "بالوعى مصر بتتغير"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لحملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل بلغ 52.624 مستفيدة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المستفيدات من الحملة حصلن على خدمات تتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك في 4 محافظات هي: بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج.

وتقدم الحملة برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلي تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلًا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية وندوات برنامج الألف يوم الأولى لصحة الأم والطفل، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، وأيضًا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

المرحلة الثانية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المرحلة الثانية من حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة الدقهلية.

واستهدفت الحملة بالدقهلية تقديم الخدمات والتوعية داخل 4 مراكز وهي «مركز ومدينة المنصورة - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين - مركز ومدينة بلقاس»، بإجمالي عدد قرى يبلغ 137 قرية بمتوسط مستهدف 13 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وتشمل التدخلات تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادي تقديم المشروعات متناهية الصغر، كما سيتم تقديم أوجه الرعاية الصحية من خلال الجمعيات الأهلية بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم تخصصات الأطفال، الباطنة، الرمد، العظام، الجلدية.