لليوم الثاني.. مناورات صينية لتطويق تايوان واستهداف أهداف حيوية

تستمر التوترات التي تحيط بـ"تايوان" لليوم الثاني على التوالي بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 11 سفينة حربية صينية و70 طائرة مقاتلة، حيث أجرت الصين، اليوم، محاكاة لضربات محددة تستهدف أهداف رئيسية في تايوان وذلك خلال اليوم الثاني من تدريبات "تطويق كامل" تستمر حتى الأثنين حيث أعلنت الصين أن التدريبات تعتبر تحذير حقيقي بعد لقاء الرئيسة التايوانية تساي وينغ إين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي.

◘ إدانة تايوانية

من جانبها، أدانت تايوان العملية الصينية التي سميت بـ"السيف المشترك"، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس مؤكدة إنها مستمرة في اتصالاتها مع الجانب الصيني الذي بدأت مناوراته العسكرية بعد اجتماع شهدته ولاية كاليفورنيا الأمريكية بين الرئيسة التايوانية ورئيس مجلس النواب الأمريكي وهو ما دفع الجانب الصيني لتأكيد رده على الاجتماع بإجراءات حازمة، حيث أكد الإعلام المحلي الصيني أن المناورات تهدف لإثبات قدرة الصين على تطويق تايوان بالكامل.

◘ ردًا على الاستفزازات الأمريكية

وتعتبر الصين تايوان جزأ لا يتجزأ من أراضيها، حيث لم تتمكن الصين من استعادتها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في منتصف القرن الماضي، وحذر الجيش الصيني من أن المناورات يجب اخذها على محمل الجد، مؤكدًا إنها ردًا على التواطئ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان وقوى خارجية - الولايات المتحدة، إضافة إلى كون المناورات تأتي ردًّا على الانشطة الاستفزازية للجانبين التايواني والأمريكي.