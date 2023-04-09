الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ مركز تدريب اللياقة البدنية بمطروح

مركز تدريب اللياقة
مركز تدريب اللياقة البدنية بمطروح

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، متمثلة في إدارة الرياضة تنفيذ تدريب اللياقة البدنية النسور ضمن المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة بمطروح، بملعب حديقة كيلوباترا، وذلك لتدريبهم على يد مدربين متخصصين في مجال التمرينات الرياضية واللياقة البدنية. 

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد أنور مدير إدارة الرياضة، والكابتن أحمد شحاتة منسق المشروع، والكابتن صفوت البشلاوى مدرب المشروع.

ويهدف المشروع إلى الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشىء، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، نشر الثقافة الرياضية للمواطنين، رفع مستوى اللياقة البدنية بين الشباب والنشىء والذي يحظى بدعم كبير من جانب وزارة الشباب والرياضة. 

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير الادارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

الإدارة العامة للقاعدة الشعبية اللياقة البدنية المشروعات القومية محافظ مطروح وزير الشباب والرياضة

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