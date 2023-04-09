الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبت.. بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بزيادة 25%

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي “تكافل وكرامة” عبر ماكينات الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، السبت المقبل، 15 أبريل.

وأكدت الوزارة زيادة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقرب من 5.2 مليون أسرة مكونة من 22 مليون شخص.

شروط استمرار صرف الدعم

أما عن شروط استمرار صرف الدعم، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم ربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم والصحة الإنجابية للأمهات، حيث وضعت شرط الالتزام بحضور الأبناء بنسبة 80% من أيام الدراسة، وأيضًا متابعة الأم وزيارتها مع أطفالها للوحدة الصحية 4 مرات سنويًا مع مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهن بسياسات الحد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى وضع شرط عدم الزواج المبكر للفتيات أقل من 18 عامًا.

 التقدم في برنامج تكافل وكرامة 

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن التقدم في برنامج تكافل وكرامة سيتم بالتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية بجميع الأوراق الآتية:

صور من “بطاقة الرقم القومي” يكون مدون فيها العنوان وسكن المتقدم.

صور لشهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة.

صور من قسيمة الطلاق أو من الزواج.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان بالقيد المدرسي للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة.

مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية بحالة المرض المزمن.

التضامن الاجتماعي إجراءات احترازية التضامن التعليم والصحة احترازية

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