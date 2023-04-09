الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وضع حجر الأساس لمشروع هندى باستثمارات 110 ملايين دولار بـ"اقتصادية قناة السويس"

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الأحد، إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس- مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار أمريكي.

يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهرياً، يتم تنفيذه على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024 وتوفير فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة، وتنفذ المرحلة الثانية في منتصف 2025.

ودُشِّن المشروع بحضور اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ودكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، والمهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للمناطق الصناعية ومسئولي الشركة الهندية وممثلي السفارة الهندية في مصر.

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وعقب تدشين المشروع أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته بتواجد استثمارات هندية بالمنطقة الصناعية في السخنة، ووجود مصنع فليكس داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، حيث  تعد فليكس من أكبر الشركات الهندية العاملة في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع في مصر لخلق مركز استراتيجي لها بالمنطقة لتغطية السوق المحلي المصري والتصدير للشرق الأوسط، حيث تعد المنطقة الاقتصادية هي الوجهة المثلى التي تمكن المستثمرين من النفاذ للأسواق الخارجية والتوسع داخل السوق المحلي المصري من خلال حوافز استثمارية تدعم هذا التوجه، مؤكداً على أن هناك آفاق واعدة للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الهندية في مجالات متعددة تحظى باهتمام مشترك من الجانبين، مشيراً إلى أن وفد من الهيئة يستعد لعمل جولة ترويجية بالهند لبحث سبل التعاون المشترك واستقطاب مزيد من الاستثمارات الهندية في مصر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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وقد طالب رئيس الهيئة الجانب الهندي بتسريع وتيرة العمل في الإنشاءات مثلما تم في المفاوضات بين جميع الأطراف في التواجد والاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى المشاورات التي تمت أواخر العام الماضي، والتي عقدت بين ممثلي الشركة الهندية والمطور الصناعي أوراسكوم والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبتمبر الماضي بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم الاتفاق فيها على بدء الأعمال الإنشائية في النصف الأول من عام 2023 ليدخل المشروع حيز التنفيذ في 2024.

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وفي ذات السياق فقد رحب سانجاي تيكو المدير التنفيذي لفليكس مصر بتواجد رئيس الهيئة والوفد المرافق لتدشين المشروع بالمنطقة، حيث قدم عرضاً عن أعمال الشركة في مصر والأسواق التي تستهدفها الشركة لتصدير منتجاتها من داخل المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الشركة داخل بعض الدول الأوروبية وانتشارها بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمكسيك، كما قام بشرح أعمال التوسعات التي تقوم بها الشركة خاصة أن لديها استثمارات بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وتعمل على توسعات جديدة لها في مصر، مشيراً إلى البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.

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الجدير بالذكر أن شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أحد المطورين الصناعيين وشركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية والتي تعمل على استقطاب استثمارات متنوعة داخل المنطقة الصناعية، لتوطين الصناعة وقد نجح المطور الصناعي خلال عام 2021 في استقطاب 11 شركة بإجمالي استثمارات تجاوز 42 مليون جنيه، وفي عام 2022 استطاعت جذب 12 مستثمر بإجمالي استثمارات تقدر ب 94.3 مليون جنيه، وفي الربع الأول من العام الجاري قامت باستقطاب 6 شركات بإجمالي استثمارات تجاوز 240 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص العمل في هذه المشروعات للشباب المصري ، وقد تنوعت الاستثمارات ما بين محلية وأجنبية واستهدفت قطاعات عديدة منها؛ النسيج، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، نظم التحكم الميكانيكية، لوحات ومهمات الكهرباء، تصنيع المواسير البلاستيك، البي إي تي، البي في سي، الخرسانة الجاهزة والأحجار المصنعة والخامات التعدينية بالإضافة إلى افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال نوفمبر الماضي بالتزامن مع قمة المناخ التي عُقدت في شرم الشيخ.

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