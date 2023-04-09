سيارة نقل تدهس طفلة فى المنوفية

لقيت طفلة مصرعها، تحت عجلات سيارة نقل بالمنوفية، وذلك أثناء لهوها أمام المنزل الخاص بأسرتها، بإحدى قرى مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية.



تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ بمصرع طفلة أمام منزلها بإحدى قرى المركز.



بالانتقال والفحص تبين مصرع س، ح، ص 5 سنوات، تحت عجلات سيارة نقل قيادة إ، ف، ن 40 عاما سائق، أثناء لهوها بالدراجة الهوائية الخاصة بها أمام منزل أسرتها، متأثرة بإصابتها بكسر في عظام الجمجمة، ضبطت القوة الأمنية السيارة وقائدها.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6532، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.