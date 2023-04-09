15 محضرًا تموينيًا وضبط 130 كيلو لحوم غير صالحة في حملات مكبرة بسوهاج

شنت عدد من الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ ييع السلع، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتداول المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة على المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح شريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم القيام بحملات تموين وإشغالات خلال الأيام القليلة الماضية، بالتعاون مع حماية المستهلك، والصحة، وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر تموين وإشغالات متنوع، وضبط 130 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و45 كيلو حلوى مجهولة المصدر وغير صالحة، وجارٍ أعمال متابعة الحملات بصفة دورية بنطاق المركز.

وأشار عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى أنه تم القيام بحملة تموينية على الأسواق، ومحال بيع السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية، استهدفت المرور على المحلات والهايبرات والشوادر بالمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية، وضبط 30 كيلو حلوى منتهية الصلاحية، و10 كيلو حلوى ألوان صناعية غير مصرح بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2794 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال مارس الماضي، و381 مخالفة في مجال الأسواق، منها 263 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، لافتًا إلى ضبط 19 طن دقيق مدعم، وفي مجال السلع الغذائية تم ضبط 5 أطنان سكر، و4.7 طن مكرونة، 2.8 طن أرز، 3 طن زيت، مشيرًا إلى أنه في مجال الأسمدة والأعلاف تم ضبط 11 طن مخالفة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.