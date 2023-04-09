موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي، في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أنفيلد".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لاستعادة نغمة الانتصارات وإيقاف نزيف النقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويأمل نجمنا المصري محمد صلاح، في قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-4، ثم التعادل السلبي مع تشيلسي في آخر جولتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، في استكمال انتصاراته، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومحاولة التتويج باللقب هذا الموسم 2022-2023.

ويخوض فريق أرسنال هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعد الفوز على كريستال بالاس وليدز يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراتين، ضمن منافسات آخر جولتين من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق أرسنال حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 72 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.