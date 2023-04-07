قبل مواجهة أرسنال.. يورجن كلوب: مباراة واحدة ستحدد مصير ليفربول

شدد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام أرسنال، مشيرًا إلى مباراة الأحد، ستحدد مصير الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيستقبل ليفربول، ضيفه أرسنال، في الخامسة والنصف مساء الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أنفيلد) في إطار الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن مواجهة أرسنال، قال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "من الواضح أنه فريق مختلف، ومن الواضح، أن ميكيل أرتيتا يقوم ببناء هذا الفريق لبضع سنوات حتى الآن، ومن الواضح أن النتيجة رائعة للغاية. الطريقة التي يلعبون بها ممتعة للمشاهدة، بصراحة، إنهم يلعبون كرة قدم جيدة حقًا، ولديهم أفضل اللاعبين على أرض الملعب، ولديهم خطط جيدة للمباريات، وهذا يوضح لك ما هو الوضع في الوقت الحالي".

وتابع: لكن على الأقل لفترة من الوقت يمكننا أن نذكر، مرة أخرى، أننا سنلعب على ملعب أنفيلد. لذلك، نحن على أرضنا ولا يزال يتعين علينا إظهار رد الفعل والتحسن، هذا ما سنحاول فعله يوم الأحد.

وواصل كلوب حديثه عن أرتيتا، حيث قال: "أعرف أن الناس يطلبون المزيد من الوقت للمدربين وأعتقد أن ميكيل أرتيتا استحق كل دقيقة حصل عليها عندما لم تسر الأمور على ما يرام بسبب ما هم عليه الآن".

وعن إصابات ليفربول، قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال، قال المدرب الألماني: "فيرجيل فان دايك جاهز ومتاح لمباراة الغد، تياجو الكانتارا ولويس دياز، تَدَرَبا بشكلٍ طبيعي ولكن الخطة بالنسبة لـدياز هي أن يكون متاحًا بنسبة 100% لمواجهة ليدز يونايتد، الأمر مختلف بالنسبة لتياجو الكانتارا قد يكون جاهزًا ومتاحًا بنسبة 100% لهذه المباراة".

وتحدث يورجن كلوب عن الفترة الحالية التي يمر بها فريقه، حيث قال: "علينا البناء على اللحظات الجيدة التي نخوضها بالمباريات والصراعات القوية التي نكسبها والفترات التي نحتفظ بها بالكرة، أحببت الشغف والرغبة التي لعبنا بها ضد تشيلسي".

وبسؤاله عما إذا كانت مباراة واحدة ستحدد ما يمكن فعله لبقية الموسم، قال كلوب: "لسوء الحظ نعم بإمكانها ذلك، إذا فزنا فقد نبتعد بـ4 نقاط عن المربع الذهبي، وهذا سيكون وضعًا طبيعيًا".