فى إفصاح للبورصة.. "الكابلات الكهربائية" تشترى 1.64 مليون سهم خزينة

قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية إنها اشترت 1.64 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.44%.

يشار إلى أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية سجلت صافي ربح بلغ 542.24 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 224.62 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي، لتسجل 5.69 مليار جنيه، مقابل 2.66 مليار جنيه خلال العام السابق له.