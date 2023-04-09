الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فى إفصاح للبورصة.. "مصر للألومنيوم" تستهدف 3.12 مليار جنيه أرباح

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

اعتمدت شركة مصر للألومنيوم الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أنها تستهدف تحقيق 3.12 مليار جنيه صافي ربح خلال العام المالي المقبل، مقابل صافي ربح 3.02 مليار جنيه متوقع تنفيذ بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 20.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وعلى صعيد الموازنة الاستثمارية، تضمنت الموازنة التقديرية استهداف الشركة استثمار 1.05 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2023- 2024.

يشار إلى أن مصر للألومنيوم، سجلت صافي ربح بلغ 1.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 814.15 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

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