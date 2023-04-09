اتحاد عمال مصر يدين الممارسات العدائية الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومدينة غزة

أدان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك، عقب صدامات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة، تلك الاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني فى القدس وغزة.

ووصف تلك الاعتداءات الغاشمة بأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما بأن تلك الهجمات وتدنيس الأماكن المقدسة، سواء الإسلامية أو المسيحية، يؤجج الغضب للجميع ويزيد هوة الأزمة ويستدعي محاسبة وعقابًا وفقاً للقوانين.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن عمال مصر ومنظماتها النقابية يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، وكذلك حماية المقدسات الدينية.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع جبران أنه يجب على المجتمع الدولي أن تكون مواقفه بمستوى الحدث، وعدم الكيل بمكيالين، وأن مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تشعل التوتر في المنطقة.