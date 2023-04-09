الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد عمال مصر يدين الممارسات العدائية الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومدينة غزة

اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر

أدان مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان المبارك، عقب صدامات عنيفة بين مصلين فلسطينيين والشرطة، تلك الاعتداءات الوحشية والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني فى القدس وغزة.

ووصف تلك الاعتداءات الغاشمة بأنها انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما بأن تلك الهجمات وتدنيس الأماكن المقدسة، سواء الإسلامية أو المسيحية، يؤجج الغضب للجميع ويزيد هوة الأزمة ويستدعي محاسبة وعقابًا وفقاً للقوانين.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن عمال مصر ومنظماتها النقابية يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، وكذلك حماية المقدسات الدينية.

وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر أن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع جبران أنه يجب على المجتمع الدولي أن تكون مواقفه بمستوى الحدث، وعدم الكيل بمكيالين، وأن مثل هذه الاعتداءات من شأنها أن تشعل التوتر في المنطقة.

 

 

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران القوات الإسرائيلية شهر رمضان المبارك الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

"الملا" يترأس الجمعية العمومية لشركة بترومنت لاعتماد نتائج أعمال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية