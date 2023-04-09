استمرار حبس المتهم بتشويه وجه طالبة في مدينة نصر

أمر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، استمرار حبس المتهم بالتعدى على صديقته 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات بإستقبالها طالبة مصابة بجروح متفرقة بالجسم.



وبسؤالها أفادت بتضررها من طالب - مقيم دائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة حال تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما .



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.