الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لمتهمين قتلا شخصًا بـ29 طلقة ثأرًا فى أسيوط

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد لقتلهما شخصًا بـ29 طلقة نارية أخذًا بالثأر في شهر رمضان بمركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبدالعزيز علي الرئيس بالمحكمة وأحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح محمد تمام.

تعود وقائع القضية إلى عقد المتهمين "الدرس. ع "، "نور الدين. س" النية على قتل المجني عليه "توفيق. م" أخذًا بثأر شقيق المتهم الأول.

وأعد المتهمان أسلحة نارية واستقلا دراجتين بخاريتين وآخرون يستقلون سيارة نقل وتوجهوا إلى المجني عليه في المكان الذي أيقنوا تواجده به بمنطقة مجمع الكنائس بقرية البرباء وتربصوا للمجني عليه حتى إن ظفروا به وأطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية "29" طلقة متفرقة في جسده مما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشفت تحريات المباحث عن وجود خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه على إثر مقتل "همام . ع " في 9 مارس 2014 واتهم بقتله أفراد من عائلة المجني عليه.

اسيوط ثأر طلقة المؤبد

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