تدخل فى صناعة المخدرات.. سؤال برلمانى حول مادة تُستخدم فى علاج البرد

تقدم النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" في صناعة المواد المخدرة كـالشابو والآيس.

وقال النائب شحاتة أبوزيد، في سؤاله: سادت حالة القلق بين المواطنين بعدما أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مادة "سودوافدرين" التي تستخدم في العديد من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، تم استغلالها في صناعة المادة المخدرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مادة "سودوافدرين" تمت إساءة استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، معقبًا: "المادة متواجدة في 95% من أدوية البرد التي يتناولها المواطنون كالكونجيستال وكومتركس.

وتساءل النائب شحاتة أبوزيد، عن خطة الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" في صناعة المخدرات، ولاسيما أن هذه المادة تدخل في صناعة 95% من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، معقبًا:" يجب أن تقوم الجهات المعنية بحصر جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة ومعرفة الكمية الموجودة داخل الأسواق".