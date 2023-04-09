الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تدخل فى صناعة المخدرات.. سؤال برلمانى حول مادة تُستخدم فى علاج البرد

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

تقدم النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان عن الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" في صناعة المواد المخدرة كـالشابو والآيس.

وقال النائب شحاتة أبوزيد، في سؤاله: سادت حالة القلق بين المواطنين بعدما أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مادة "سودوافدرين" التي تستخدم في العديد من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، تم استغلالها في صناعة المادة المخدرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مادة "سودوافدرين" تمت إساءة استخدامها في تصنيع المواد المخدرة، معقبًا: "المادة متواجدة في 95% من أدوية البرد التي يتناولها المواطنون كالكونجيستال وكومتركس.

وتساءل النائب شحاتة أبوزيد، عن خطة الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" في صناعة المخدرات، ولاسيما أن هذه المادة تدخل في صناعة 95% من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق، معقبًا:" يجب أن تقوم الجهات المعنية بحصر جميع المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على المادة ومعرفة الكمية الموجودة داخل الأسواق".

النائب شحاته أبو زيد مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرقابة على الأسواق مادة سودوافدرين المواد المخدرة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

حاول اغتصابها.. المتهمة بقتل ابنها الأكبر تمثل الجريمة

رسائل قوية.. علاقة السيسى والبرهان تعزز أواصر العلاقات بين مصر والسودان

موعد إجازة شم النسيم 2023 الرسمية

ضبط 567 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

"الملا" يترأس الجمعية العمومية لشركة بترومنت لاعتماد نتائج أعمال 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان.. و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية