بالتزامن مع مسلسل "عملة نادرة".. كيف تواجه الظلم في محيطك؟

أثار مسلسل “عملة نادرة” من إنتاج الشركة المتحدة وبطولة نيللي كريم، العديد من القضايا أبرزها كيفية مواجهة الظلم والاعتداءات في حق المرأة والآخرين.

تتعرض نادرة التي تجسدها نيللي كريم للعديد من مظاهر الظلم والقهر من أجل حرمانها من الميراث وإجبارها على الزواج لكنها تواجه كل ذلك ببسالة.

وعلى الصعيد الآخر يتعرض الكثيرين من أهالي النجع لسطوة كبرى العائلات، وفي هذا يتعذبون ويفقدون أحبائهم، ويجبرون على الانصياع للأوامر من قبل هؤلاء الأشخاص.

يقول المثل الحياة ليست عادلة، العالم مليء بالظلم من السياسة الدولية إلى الممارسات التجارية غير العادلة، إلى كيفية معاملة الأفراد لبعضهم البعض في الحياة اليومية.

ومع ذلك لمجرد أن هناك ظلمًا دائمًا في العالم لا يعني أنه لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك، من خلال اتخاذ إجراءات فردية.

اتخاذ موقف فردي



خطوة أولى مهمة في مواجهة الظلم هي إجراء تغييرات في حياتك، قد يكون هذا صعبًا، ولكن بقدر ما تستطيع، تجنب المساهمة في الأشياء التي تعتقد أنها غير عادلة وحاول أن تكون فقط في سلوكياتك الخاصة.

أفصح، عندما ترى الظلم يحدث في الحياة اليومية لا تدعه يحدث فقط.

تحدث بصوت عال واجعل الشخص الذي يتصرف بشكل غير عادل يعرف أنك تعتقد أن ما يفعله خطأ، إذا كان لديك أصدقاء يلقون نكاتًا عنصرية على سبيل المثال فكر في كيفية إخبارهم أنك لا تقدر ذلك.

تحدث إلى الناس الذين تعرفهم .

أخبر الناس الذين تعرفهم عن الظلم الذي وقع عليك، ربما لن يكون الكثير من الناس على دراية بالمشكلة، قد يعرفه بعض الناس لكنهم لا يرونه بنفس الطريقة التي تراها أنت، يعد التحدث إلى الآخرين طريقة جيدة لتعزيز المزيد من العدالة في العالم.

تحدث الناس الذين لديهم القدرة على وقف الظلم، إذا كنت جادًا في اتخاذ موقف ضد الظلم، فأنت بحاجة إلى جعل وجهات نظرك معروفة خارج دائرتك الاجتماعية، طريقة رائعة للبدء هي الاتصال بالمسؤولين عن الظلم.

التواصل مع وسائل الإعلام

تعد خطوة أساسية لتسليط الضوء على المشكلة التي يعاني منها أشخاص في منطقة معينة.