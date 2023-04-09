إزالة حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفة بناء بمنطقة سهل الطينة فى بورفؤاد

أعلن اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية، لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملف التعديات على أملاك وأراضي الدولة.

وفي هذا الشأن، شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالتنسيق مع الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة والمهندس أشرف درويش، مشرف منطقة سهل الطينة، ومدير المحاصيل السكرية والمهندس أسامة دعبس، مدير الإدارة الزراعية بمنطقة سهل الطينة والمهندس أسامة خليفة، مدير الوحدة الإدارية بمنطقة سهل الطينة وقسم شرطة شرق التفريعة حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة مبنى مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وذلك بمنطقة سهل الطينة.

وفي سياقٍ متصل، أكد اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بشأن هذا الملف على وجه التحديد.

وكشف "عامر" عن أهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددًا واستغلالها فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

كما أشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتًا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية

إزالة حالة تعدٍ على أراضي زراعية