الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. "ثقافة الشيوخ" تناقش استراتيجية تعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، اجتماعات لها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن تفعيل دور وزارة الثقافة تجاه ما تنتجه لطلاب المدارس من أعمال مسرحية وفنية".

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن استراتيجية وطنية لتعظيم الاستفادة من صناعة الإنتاج المسرحي المصري العام والخاص بحضور ممثلي الحكومة.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر طلب مناقشة عامة  مقدم من النائب طارق نصير، وعشرين نائبًا آخرين، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال النائب طارق نصير، في طلبه: "العالم يواجه بأسره أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجوانب، تحمل تأثيرات عدة وتداعيات عديدة على اقتصاديات مختلف دوله، ومن بينها مصر، بما يستوجب البحث عن رؤى جديدة وأفكار متطورة تمكن الدولة المصرية من مجابهة أزمتها الاقتصادية منعا لتفاقمها وسعيا إلى استكمال خططها التنموية التي تستهدف رفاهية المواطن المصرى وتحقيق طموحاته وتحسين أوضاعه المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له".

وتابع نصير: "ومن ثم، يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائرى ذلك المفهوم الذى ظهر في منتصف سبعينيات القرن الماضي حينما طرحته سويسرا كنموذج اقتصادي تنموى، يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد".

الاقتصاد الدائري أكمل نجاتي الدولة المصرية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب طارق نصير النائب أكمل نجاتي الموارد الطبيعية

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية والأسواق الناشئة خلال تعاملات الأسبوع الماضى

متابعة الرئيس السيسى سير العمل فى سد "نيريرى" بتنزانيا تتصدر اهتمامات الصحف

تقارير دولية تكشف تفاصيل التراجع الجديد فى الذهب وارتفاع النفط للأسبوع الثانى

تراجع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

إزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية فى سنورس بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل