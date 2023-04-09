ضبط 17 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء فى سنورس بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم إدارة تموين سنورس، بالاشتراك مع مجلس ومدينة سنورس، حملة تموينية مكبرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 17 طن قمح، موسم 2023 محملة على سيارتين نصف نقل ومهربة لبيعها في السوق السوداء واستخدامها كأعلاف، وجرى التحفظ على السيارتين والقمح وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة.

وفي سياق متصل، كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعًا لمتابعة خطة المحافظة استعدادًا لموسم حصاد محصول القمح المحلي لموسم 2022-2023، وتحديد آليات الاستلام والتوريد والاشتراطات والضوابط الفنية اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، مع إحكام الرقابة والسيطرة على تداول محصول القمح.

تناول الاجتماع، استعراض آليات تنفيذ خطة المحافظة لاستلام وتوريد محصول القمح لعام 2022/2023، الذى بلغت مساحته المزروعة 173 ألف فدان بشتى زمامات المحافظة، بناء على حصر مديرية الزراعة، وما هو مرصود على خرائط الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لمحصول القمح بالمحافظة، حيث تبلغ السعة التخزينية للموسم الحالي 310 آلاف طن، بعدد 13 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة ما بين صوامع وشون أسمنتية وهناجر وشون ترابية، وذلك للتيسير على الموردين مع مراعاة البعد المكاني والأمني لأقرب موقع تخزيني لمناطق تركيز زراعات القمح.