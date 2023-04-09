صحوة إنبى تصطدم برغبة المقاولون فى العودة للانتصارات والاقتراب من المركز الثالث

يشهد ستاد بتروسبورت في التاسعة والربع مساء اليوم مواجهة قوية بين انبي والمقاولون في الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز .

المباراة تأتي في ظروف متناقضة للفريقين حيث تحسنت نتائج انبي وحقق ثلاثة انتصارات متتالية بينما عجز المقاولون عن تحقيق الفوز في أخر ست مباريات.

إنبي بقيادة تامر مصطفى يحتل المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من سبعة انتصارات وخمسة تعادلات و11 هزيمة وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 29 هدفا وحقق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة على الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنفطة 29 ودخول المنطقة الدافئة في جدول الدوري ويستعيد الفريق البترولي جهود مهاجمه أحمد أمين أوفا بعد انتهاء إيقافه.

تامر مصطفى طالب لاعبيه بمواصلة الانتصارات وأكد لهم أن الفوز على ذئاب الجبل سيدفع بالفريق للمنطقة الدافئة ويساعد على أداء المباريات المقبلة بهدوء وتركيز لتحسين وضع الفريق في جدول الدوري.

على الجانب الأخر يحتل المقاولون بقيادة شوقي غريب المركز الخامس برصيد 34 نقطة من 8 انتصارات وعشرة تعادلات وخمس هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر ست مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع فيوتشر وسير اميكا كليوباترا وبيراميدز والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وسموحة ولم يسجل أى هدف في أخر مباراتين ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 37 والمنافسة على المركز الثالث .

شوقي غريب حرص على علاج الأخطاء التي حدثت في المباريات الماضية وأهمها العقم التهديفي من خلال تخصيص تدريبات للاعبي الخط الهجومي على استغلال الفرص وأكد للاعبيه أن مباراة اليوم محمورية للفريق لايقاف نزيف النقاط خاصة أن الفوز سيدفعه للمنافسة على المركز الثالث .

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده محمد محمود لطفي وحاتم علاء ومعهم جلال أحمد حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمود عبد المنصف مساعد حكم فيديو.