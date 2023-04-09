إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل إنذار في مستوطنتي نيتور وأفني إيتان جنوب الجولان والتفاصيل قيد الفحص.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن 3 صواريخ أطلقت من سوريا سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.



لواء القدس في سوريا يعلن مسؤوليته ويتوعد إسرائيل

وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.

وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.





