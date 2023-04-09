الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

صواريخ
صواريخ

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل إنذار في مستوطنتي نيتور وأفني إيتان جنوب الجولان والتفاصيل قيد الفحص.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن 3 صواريخ أطلقت من سوريا سقط 2 منها في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.


لواء القدس في سوريا يعلن مسؤوليته ويتوعد إسرائيل
وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري.
وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.
 


 

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

إطلاق 3 صورايخ من سوريا باتجاه الجولان و"لواء القدس" يتوعد إسرائيل

"الكتيبة 101" الحلقة 17.. فرار أمير داعش وهروب التكفيريين لجنوب الشيخ زويد

حظك اليوم الأحد 9 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

الشرطة الإسرائيلية تقتحم بعض باحات الأقصى

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 9 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل