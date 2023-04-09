حملات أمنية مكثفة على تجار المخدرات بالطوابق

رصدت الأجهزة الأمنية إستغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقاطني (شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل- بالجيزة)، تتضمن التضرر من انتشار أعمال التعاطى والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.

بالفحص تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم لملاحظة الحالة الأمنية، كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد (13) قضية اتجار مواد مُخدرة، بإجمالي (13) متهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري "الحشيش- الهيروين".