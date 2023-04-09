الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية مكثفة على تجار المخدرات بالطوابق

حملة أمنية
حملة أمنية

رصدت الأجهزة الأمنية إستغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لقاطني (شارع محمد رفعت بمنطقة الطوابق فيصل- بالجيزة)، تتضمن التضرر من انتشار أعمال التعاطى والترويج للمواد المُخدرة بالمنطقة المُشار إليها.

بالفحص تبين أن تلك المنطقة المعنية بما نُشر، مُعين بها قوة أمنية تقوم بالمرور بدائرة القسم على مدار اليوم لملاحظة الحالة الأمنية، كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة خلال الآونة الأخيرة أسفرت عن ضبط عدد (13) قضية اتجار مواد مُخدرة، بإجمالي (13) متهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري "الحشيش- الهيروين".

اجتماع ارة الداخلية أجهزة الأمنية استغل اجتماعية إتجار فى المواد المخدرة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

كشف خدع الدجالين.. أبرز ما يقدمه "عملة نادرة" بحلقاته

الجيش السوري : مقتل وإصابة 15 مسلحا من "النصرة" في محاولة تسلل فاشلة

الإسماعيلى يواصل استعدادته لمواجهة إنبى.. الخميس

التجمع: انطلاق الحوار الوطنى فرصة للأحزاب لاستعادة دورها المجتمعى والسياسى

والد الطفل الذى لقى مصرعه فى حريق منزله بالقليوبية: ابنى لبس الكفن بدل لبس العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل