الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح التيزر الثانى لفيلم "هارلى" استعدادا للمنافسة فى عيد الفطر 2023

محمد رمضان في فيلم
محمد رمضان في فيلم هارلي

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "هارلي"، التيزر الثاني للعمل الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان، وينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2023.

ونشر رمضان، التيزر الثاني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هارلي واسيل هتشوفوهم في عيد الفطر 2023 بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح.. هارلي أسطورة الأسفلت".

كان محمد رمضان، قد صور مؤخرا مشهدا من أصعب المشاهد التي تم تصويرها في فيلم "هارلي".

وعرض رمضان، نفسه للموت بسبب مشهد الأكشن بفيلم هارلي، حتى يصل للجمهور بمصداقية، وقام محمد رمضان، بتصوير مشهد القفز بموتوسيكل من أعلى كوبري قصر النيل بنفسه، رافضا الاستعانة بدوبلير لتقديم المشهد، واصر على تنفيذ المشهد بنفسه.

 

وحاولت الجهة المنتجة لفيلم رويال صن ومنتجها سامر المحضر الحديث مع محمد رمضان مرارا وتكرارا الاستعانة بدوبلير للمشهد قبل تنفيذه إلا أن رمضان أصر أن يخاطر بنفسه في هذا المشهد الصعب.

وحول هذا المشهد، علق رمضان عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد لله الحافظ، صورنا واحد من أصعب مشاهد فيلم هارلي من أعلى كوبري قصر النيل بإذن الله عيد الفطر ميعادنا و السينما مكاننا".

على جانب آخر، قال المنتج المنفذ محمود الشيخ في تصريحات صحفية، إن فيلم "هارلي" تحدد بشكل نهائي طرحه بالسينمات ودور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك 2023 ولا صحة لتأجيل عرضه لعيد الأضحى.

فيلم "هارلي" يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف عام لرويال صن رياض المزهر، وإشراف على انتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن، ومن إخراج محمد سمير.

هارلي فيلم هارلي النجم محمد رمضان محمد رمضان موسم أفلام عيد الفطر 2023 انستجرام

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية

الرجاء المغربى يعلن إصابة لاعبه محمد زريدة

صعود "أبو ميلاد" و"الوادى" لنهائى الدورة الرمضانية لكرة القدم بمطروح

معابد أبوسمبل بأسوان تشهد تدفقات سياحية كبيرة على مدار الأيام الثلاثة الماضية

الحلقة 17 مسلسل الكتيبة 101.. علم مصر يرفرف على الشيخ زويد وحرق أعلام داعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

6 إصابات فى حادث إطلاق نار جنوب القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل