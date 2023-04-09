طرح التيزر الثانى لفيلم "هارلى" استعدادا للمنافسة فى عيد الفطر 2023

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "هارلي"، التيزر الثاني للعمل الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان، وينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2023.

ونشر رمضان، التيزر الثاني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "هارلي واسيل هتشوفوهم في عيد الفطر 2023 بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح.. هارلي أسطورة الأسفلت".

كان محمد رمضان، قد صور مؤخرا مشهدا من أصعب المشاهد التي تم تصويرها في فيلم "هارلي".

وعرض رمضان، نفسه للموت بسبب مشهد الأكشن بفيلم هارلي، حتى يصل للجمهور بمصداقية، وقام محمد رمضان، بتصوير مشهد القفز بموتوسيكل من أعلى كوبري قصر النيل بنفسه، رافضا الاستعانة بدوبلير لتقديم المشهد، واصر على تنفيذ المشهد بنفسه.

وحاولت الجهة المنتجة لفيلم رويال صن ومنتجها سامر المحضر الحديث مع محمد رمضان مرارا وتكرارا الاستعانة بدوبلير للمشهد قبل تنفيذه إلا أن رمضان أصر أن يخاطر بنفسه في هذا المشهد الصعب.

وحول هذا المشهد، علق رمضان عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "الحمد لله الحافظ، صورنا واحد من أصعب مشاهد فيلم هارلي من أعلى كوبري قصر النيل بإذن الله عيد الفطر ميعادنا و السينما مكاننا".

على جانب آخر، قال المنتج المنفذ محمود الشيخ في تصريحات صحفية، إن فيلم "هارلي" تحدد بشكل نهائي طرحه بالسينمات ودور العرض السينمائي في عيد الفطر المبارك 2023 ولا صحة لتأجيل عرضه لعيد الأضحى.

فيلم "هارلي" يخوض بطولته النجوم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومشرف عام لرويال صن رياض المزهر، وإشراف على انتاج رويال صن محمد ناصف، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن، ومن إخراج محمد سمير.