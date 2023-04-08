ختام فعاليات الدورات الرمضانية لكرة القدم في سفاجا

حضر اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، حفل ختام فعاليات الدورة الرمضانية بنادي السلام الرياضي بسفاجا، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية، وحضور جميع رؤساء الاندية بسفاجا ومشاركة أولياء الأمور.

أوضح رئيس المدينة، أن الدورة الرمضانية انتهت بمكاسب عديدة للشباب وتشجيعهم للمشاركة في الممارسات الرياضة وفي جميع الأنشطة الرياضية والاهتمام بصحتهم في تحسين صحة رياضيا وخلق بيئة أفضل لهم، لافتا إلى أنه يدعم هذه الفاعليات الرياضية لما لها من دور إيجابي نحو الاهتمام بالشباب.

وشهد شعبان، المباراة النهائية للبراعم وعرض كاراتيه، ثم عرض كونغ فو، وختام الدوري الرمضاني لكرة القدم بمباراة ختام الدورة الرمضانية.

وكرم رئيس المدينة، الفائزين في جميع الألعاب، تم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة وهي عبارة عن ميدالية ذهبية وساعة قيمه للمركز الأول وميدالية فضية وساعة للمركز الثاني أوسكار لفريق الناشئين الصاعد، كما تم توزيع ميداليات فضية لفريق الأشبال الصاعد وتوزيع تيشرتات على الفرق المشاركة.

فقد شارك في الدورة خمس فرق للكبار صعد منها فريق السلام للمركز الأول وسبورتج للمركز الثاني، كما شاركت أربع فرق من فئة الناشئين صعد من بينها فريق مانشستر سيتي للمركز الأول وريال مدريد للمركز الثاني، فضلا عم مشاركة ثلاث فرق من الأشبال أو البراعم صعد منها فرقه باريس.

كان اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، قد عقد اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية بسفاجا وعددهم 46 جمعية فعلية، لمناقشة المشكلات التي تواجه كل جمعية.

ناقش رئيس المدينة، خلال الاجتماع سبل إنهاء إجراءات مشروع التقسيم وإصدار التراخيص وتسليم الأرض.

أوضح شعبان، أن خلال السنوات الأخيرة هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية وتؤثر بالسلب على نشاطها ومنها عدم انسجام لوائح مع قرارات دعم الجمعيات والمواقف السلبية لصناديق التمويل، نقص الوعي بأهمية ودور القطاع التعاوني، غياب الوعي المجتمعي بتطوير وتنمية وتأسيس الجمعيات، فضلا عن بطء الإجراءات في عملية استخراج الرخص، فضلا عن عدم وضوح آليات تمويل الجمعيات التعاونية.

وأوصي رئيس المدينة، الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالعمل الجاد في مساعدة الجمعيات على تسليم الأرض لهم وتسهيل إجراءات تراخيص البناء من خلال منظومة تراخيص البناء الجديدة بقدر الإمكان، وبذل الجهود اللازمة لحل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات.

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