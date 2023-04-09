مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17.. الجيش يحبط مخطط التكفيريين لتحويل الشيخ زويد إلى إمارة إسلامية

أظهرت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 قدرة الجيش المصري في إحباط مخطط التكفيريين لتحويل مدينة الشيخ زويد إلى أول إمارة إسلامية لهم في شمال سيناء.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وأبرز مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ملحمة الجيش في الدفاع عن أرض الشيخ زويد واستبساله في ذلك.

وكذلك تغلب الجيش المصري على حيلة الإرهابيين بزرع عبوات ناسفة على حدود مدينة الشيخ زويد بإدخاله طيران الأباتشي الذي جرفت صفوف الإرهابيين.

وخلال احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17 ، بعد وصول طيران الآباتشي تم التمكن من وصول الدعم البري إلى المدينة بقيادة الضابط هارون وعندها هرب التكفيريون كالفئران.

كما بلغ نجل الشيخ موسى عن أماكن هروب التكفيريين وتم قصفهم بالآباتشي، فيقول قائد الكتيبة 101 بعد سماعه صراخ التكفيريين عبر الأجهزة ونجاح مهمة الجيش "الحمد لله".

وتمكنت المجموعات الخاصة من القضاء على مركز القيادة والاتصالات الخاص بالتكفيريين مما أضعف شوكتهم، وأصبحت بعد ذلك شوارع الشيخ زويد ممتلئة بجثث 54 تكفيريا.

يذكر أنه وأمام هذه البطولات دفع العديد من ضباط الجيش وجنوده ثمن هذا الانتصار من بينهم الضابط إدريس الذي استشهد في حلقة اليوم.

وكانت حلقة أمس، عرضت إعلان التكفيريين زورًا أنهم المسيطرون على مدينة الشيخ زويد وأنها أول إمارة إسلامية.

ابطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.