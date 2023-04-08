الكتيبة 101 الحلقة 17.. استشهاد الضابط درديري: "اضرب يا فندم الكمين بالمدفعية"

مشاهد إنسانية مؤثرة كشفتها الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 عند لحظات استشهاد الضابط درديري ونطقه الشهادة، في الوقت الذي يقول فيه له أحد المجندين "اضرب يا فندم الكمين بالمدفعية" ولا يستطيع الضابط أن يضرب إذ تتساقط من يده البندقية بعد إصابته الشديدة التي أدت إلى استشهاده.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 17

وكان قد سبق وأن هاتف الضابط درديري أسرته بشكل مفاجئ واطمئن على زوجته وأطفاله كما وجه لهم كلمات مؤثرة فيما مثل شعوره بقرب أجله واستشهاده.

وقدم مسلسل الكتيبة على مدار الحلقتين 16 و17 تفاصيل المعركة الدامية بين التكفيريين وقوات الجيش، وما أظهرته قوات الجيش من بسالة في التصدي لهجوم التكفيريين.

إذ استخدم الجيش المصري طيران الآباتشي ملحقًا خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين وبالفعل تمكن من فك حصار التكفيريين للمدينة بعبوات ناسفة.

احداث مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101، تدور أحداثه حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم عمرو يوسف وآسر ياسين، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، سيناريو وحوار إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101

«الكتيبة 101» من بطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم عمرو يوسف، وآسر ياسين، وفتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، مهند حسني، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.