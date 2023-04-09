"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

انتهت منذ دقائق قليلة أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 ، والتي شهدت انتقام جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، من ابن عمه سامي الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، بعد أن ورطه في قضية الاتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها لمدة 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17





وشهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 ، اللقاء الذي انتظره جمهور العمل الدرامي، بين الكوماندا وسامي، حين ظهر له فجأة أمام منزله، وقام بتقييده، ليطلب منه 2 مليون جنيه مقابل الفترة التي قضاها في الحبس، وخيانته له طوال الحلقات السابقة من المسلسل الرمضاني.





العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17



ونشر الفنان أحمد العوضي، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يتضمن أحدث مشاهد الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار، والذي يظهر فيه جابر الكوماندا أمام ابن عمه سامي، ليقوم بالانتقام منه على ما فعله به في الحلقات السابقة من العمل الدرامي، كما هدده بالقتل إذ لم يبلغه بالمكان الذي يتواجد فيه المال الذي كسبه عن طريق الإتجار في الأدوية المضروبة.



وقال العوضي عبر صفحته الشخصية: "جيه وقت الحساب يا سامي، هاخد حق سجــني وحق خيانتك.. شوفوا الكوماندا جاب حقه ازاي"، ليتفاعل معه جمهور مسلسل ضرب نار بشدة، معبرين عن إعجابهم الشديد بأحداث الحلقة 17 من العمل الدرامي.



مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يتم عرضه يوميًا على قناة On، في تمام الساعة العاشرة مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتُعاد الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.