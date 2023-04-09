الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

ضرب نار
ضرب نار

انتهت منذ دقائق قليلة أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 ، والتي شهدت انتقام جابر الكوماندا الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، من ابن عمه سامي الذي يلعب دوره الفنان أحمد الرافعي، بعد أن ورطه في قضية الاتجار بالأدوية المضروبة، سُجن على إثرها لمدة 5 سنوات داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

 

احداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 



وشهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17 ، اللقاء الذي انتظره جمهور العمل الدرامي، بين الكوماندا وسامي، حين ظهر له فجأة أمام منزله، وقام بتقييده، ليطلب منه 2 مليون جنيه مقابل الفترة التي قضاها في الحبس، وخيانته له طوال الحلقات السابقة من المسلسل الرمضاني.
 

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. الكوماندا يجبر الدكتور سامي على تناول الأدوية المضروبة

مسلسل ضرب نار الحلقة 17.. أحمد العوضي ينتقم من ابن عمه: "مسير الحي يتلاقى"


العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17


ونشر الفنان أحمد العوضي، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يتضمن أحدث مشاهد الحلقة 17 من مسلسل ضرب نار، والذي يظهر فيه جابر الكوماندا أمام ابن عمه سامي، ليقوم بالانتقام منه على ما فعله به في الحلقات السابقة من العمل الدرامي، كما هدده بالقتل إذ لم يبلغه بالمكان الذي يتواجد فيه المال الذي كسبه عن طريق الإتجار في الأدوية المضروبة.

وقال العوضي عبر صفحته الشخصية: "جيه وقت الحساب يا سامي، هاخد حق سجــني وحق خيانتك.. شوفوا الكوماندا جاب حقه ازاي"، ليتفاعل معه جمهور مسلسل ضرب نار بشدة، معبرين عن إعجابهم الشديد بأحداث الحلقة 17 من العمل الدرامي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار.. والقنوات الناقلة

 

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يتم عرضه يوميًا على قناة On، في تمام الساعة العاشرة مساءً،  بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وتُعاد الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 10 موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة العاشرة الحلقة العاشرة من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

أخفى 10 ملايين جنيه فى شركات وسيارات.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته من العملة

"وقت الحساب".. أحمد العوضي يروج لأحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 17

المطربة لطيفة تطرح دعاء "راضيين" بمناسبة شهر رمضان الكريم

الأهلي يواجه دجلة والزمالك في مواجهة الصيد بنصف نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

مزارع ونجله يضربان ابن عمهما بشومة بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادي "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

ماجد حبته

إيرانى يفوز بجائزة سعودية!

محمد المعتصم

الشيخ زويد ورجال الجيش المصرى

د.أحمد الخميسى

حكايات مراسل إذاعة

وائل لطفي

إفطار المطرية  والجمال المصرى

محمد رفعت

مفاجأة المتحدة فى الكتيبة 101!

أمل زيادة

حسين رياض.. أبو السينما

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأردنية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد فى القدس والأراضى الفلسطينية المحتلة

إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى وسط الخليل

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يصادق على 6 مخططات لأغراض توسعة المستوطنات