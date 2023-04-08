الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى يكشف أهمية مشروع التجلى الأعظم على السياحة والمواطنين

منطقة دير سانت كاترين
منطقة دير سانت كاترين

قال حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مشروع التجلي الأعظم ستكون فيه فائدة كبيرة لأهالي المنطقة وللسياحة في مصر، لما به من مناطق سياحية لأن الدولة قائمة على تطوير مطار سانت كاترين، واستخدام السيارات صديقة البيئة.

تطوير منطقة دير سانت كاترين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن دير سانت كاترين، ومنطقة التجلي الأعظم ستكون بها فنادق ومستشفيات وستكون من نفس الطبيعة الصخرية، كما يتم تطوير المناطق الأثرية الموجودة، لزيادة أعداد السياح إليها، مشيرًا إلى أن رحلة العائلة المقدسة تضم 3 دول هي: مصر وفلسطين والأردن، ويأتون لمصر من منفذ طيبة.

وأكد أن تطوير المنطقة سيعود بالنفع على أهالي المنطقة وسيتم تحسين شبكات الطرق وخاصة المؤدية لمعالم سانت كاترين، وستكون كلمة "تجلي" علامة تجارية للعائلات البدوية الموجودة هناك وتباع في البازارات السياحية ويتم فتح مدارس ودور عبادة ووحدات سكنية مما يؤدي لرواج المنطقة بشكل كبير. 

وأشار إلى أن استراحة السادات، تبلغ مساحتها 12 فدان ونصف الفدان، والدولة تهتم بها ويتم عمل مرافق كبيرة لاستقبال أكبر عدد من السياح وستكون بها حديقة متحفية.

دير سانت كاترين تطوير للسياحة استراحة السادات زيادة اعداد السياح

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