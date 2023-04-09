الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 17 من "ضرب نار".. أشقاء مهرة يدخلون النفق المظلم

أحمد العوضى في مسلسل
أحمد العوضى في مسلسل ضرب نار

تواصلت أحداث الحلقة ال ١٧ من مسلسل ضرب نار، بمشاجرة بين لولي وشقيقتها مهرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز،  بعدما وجدت بداخل غرفتها مواد كحولية كثيرة، وهو الأمر الذي يجعلها تقوم بضربها بشكل هيستيري.

 

من جانب آخر يصل زيدان لكفر الدوار لإنهاء بعض الصفقات الخاصة بالدولارت المهربة والمضروبة، وهو الأمر الذي يجد فيه مشاكل عديدة يعمل على حلها، بطرق غير شرعية مع التجار الذي يعمل معهم.

 

من جانب آخر يفاجأ طارق “أحمد العزي” شقيق مهرة، أن الفتاة التي يلهو معها أصبحت حامل، وهو ما يجعله ينكر ذلك ويتركها وحيدة مكذبا كل ما تقوله، وهو ما يجعلها تجري مسرعا نحوه قبل أن يترك لها المنزل ويهرب من حملها.

 

ويسعى جابر الكوماندا إلى الإطاحة بمهرة من خلال دخوله في أعمال غير مشروعه حتى يصبح أغنى منها ومن ثم ينتقم منها، بعدما قالت له إنها أصبحت في جانب وهو في جانب آخر بسبب حبسه.

 

وعرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة 10 و٣٠ دقيقة مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.


كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.
مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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