"سره الباتع" الحلقة 18.. الجندي الفرنسي المنشق يسقط في حب إحدى فتيات القرية

دارت أحداث الحلقة 18 من مسلسل سره الباتع، عن قصة حب تولد بين الجندي الفرنسي المنشق عن جيش الحملة الفرنسية "بوشار"، والذي يلعب دوره الفنان شريف حافظ، وبين إحدى فتيات القرية، التي بادلته نظرات الحب والإعجاب، خلال تدريب للفلاحين المنضمين إلى صفوف المقاومة الشعبية على استخدام البنادق، ورمي الأسهم، فتطلب من حامد، الذي يقود المقاومة الشعبية، ويجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني أن تتلقي تدريبا على حمل السلاح من بوشار، ويوافق حامد.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل سره الباتع الحلقة 18

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد لعرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس، التي جسدت تعلق المصريين بالأساطير الشعبية، في مقاومة المستعمرين، الذين اعتدوا على مصر، وحاولوا المساس بشعبها وأرضها، والتصدى لهم، والقضاء عليهم، وطردهم بشكل عام من مصر.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

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