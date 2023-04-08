"بعينين تغمرهما السعادة".. عمرو الليثى يهدى بائعة شاى مبلغًا ماليًا

حرص الإعلامي عمرو الليثي، على التوجه إلى سيدة أربعينية تعمل بائعة شاي متجولة في أحد الشوارع، قائلة: "أنا اسمي حياة، وعندي 40 سنة، عندي 3 أبناء وزوجي متوفي بعد رحلة مرض السرطان".

الحالات الإنسانية

وأكد الإعلامي عمرو الليثي، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تعمل بكل جهدها من أجل الإنفاق على أبنائها الثلاث، معبرة: "أنا اللي بصرف على أبنائي من أكل عيشى من بيع الشاي والقهوة والأرزاق على الله ولو عملت 100 جنيه في اليوم يبقى حلو قوي".

وأضاف في حديثه، أنها تسكن مع أبنائها في منزل بالإيجار بقيمة مالية 450 جنيهًا شهريًا، معبرة: "مش طالبة غير الستر والصحة".

وعن سبب لجوئها إلى بيع الشاي في الشارع، قالت: "دي شغلتي اللي أعرفها ومش مجهود عليا ولو حد إداني فلوس النهاردة مش هيديني بكرة.. وأنا أهين صحتي ولا أهين نفسي، وبجهز الشغل وأفطر وأبدًا شغل بعد الفطار أبيع شاي وقهوة ويانسون".

الدعم المالي

وحرص الإعلامي عمرو الليثي، على منحها مبلغًا ماليًا قدره 8 آلاف جنيه هدية من برنامج "واحد من الناس"، ووجه لها التهنئة قائلًا: "إحنا وقفنا جنبك وجبنا لك هدية وبنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، أنا لما شوفتك كفاية وهفرح عيالي بالفلوس دي".