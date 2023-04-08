السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجوالدة: يجب وضع قوانين تمنع إعلانات الأغذية السريعة ببرامج الأطفال

الجوالدة
الجوالدة

قال الدكتور أيوب الجوالدة، مستشار وحدة التغذية بمنظمة الصحة العالمية، إن الترويج الإلكتروني للأغذية غير الصحية خاصة حليب الأطفال المُصنع تصل إلى 3 تريليونات دولار في العالم وهو أمر خطر جدًا، مؤكدًا أن الشركات تتبع أساليب غير أخلاقية للترويج للمنتج.

هذه الشركات تستخدم الكوادر الطبية للترويج لمنتجاتها

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "عن قرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الشركات تستخدم الكوادر الطبية للترويج لمنتجاتها، علمًا بأن الرضاعة الطبيعية صحية للطفل وغير مكلفة للعائلة.

وتابع، أن الأطفال يجلسون لفترات طويلة على الموبايل ووسائل التكنولوجيا المتطورة وبها دعاية تستهدف الأطفال، ولا بد أن تضع الحكومة قوانين تمنع هذه الإعلانات خلال فترة برامج الأطفال خاصة التي تستهدف الأغذية السريعة، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبق في دول العالم.

الجوالدة قوانين الاعلانات برامج الأطفال منظمة الصحة العالمية

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